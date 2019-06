I giovani della Promo Tennis conquistano la permanenza in serie D1

Si è concluso il campionato di serie D1 che ha visto due formazioni della Promo Tennis Vasto scendere in campo in questa stagione. La prima squadra, formata dai giocatori senior Daniele Quinzii, Giuseppe Celenza, Alessandro Iannetti e Mosè Ferretti ha perso domenica a Lanciano e non è riuscita a conquistare la salvezza e torna nel campionato di serie D2. La missione-salvezza è invece stata compiuta dalla seconda squadra, interamente formata da giovani tennisti. Giuseppe Checchia, Riccardo Vicoli, Daniele Torino e Andrea D'Alessandro hanno battuto in trasferta il Ct Pescara ottenendo la permanenza nella categoria.

"Avevamo come obiettivi del campionato la crescita dei giovani e la salvezza di almeno una squadra - commenta il presidente della Promo Tennis, Giuseppe D'Alessandro - e siamo contenti di esserci riusciti". La società vastese ora sarà impegnata nel campionato di D3 maschile, con una squadra formata da tutti under 17, e nel campionato di D2 femminile.