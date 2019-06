Davide e Nicola Bozzelli in evidenza nella 3ª tappa di Coppa Italia di danze caraibiche

Ancora importanti risultati per Davide e Nicola Bozzelli, i Bozzy Bro' campioni di danze caraibiche. A Ortona, nella terza tappa di Coppa Italia di danze caraibiche, i due fratelli vastesi si sono confrontanti con ballerini provenienti da tutta Italia. Davide, nella categoria 19/27 classe AS ha conquistato la finale 5° posto mentre Nicola, nella categoria 19/27 classe A2, ha conquistato il 2° posto.

Grande soddisfazione da parte dei Bozzy Bro' e dalle loro compagne in gara per questi importanti risultati a livello nazionale. Il prossimo appuntamento per loro sarà il 17 giugno, a Pescara, per la gara nazionale Trofeo della Danza.