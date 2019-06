Comune, pergamena a Roberto Inglese: "Esempio di lealtà sportiva"

"Questa mattina, a Palazzo di Città, l’assessore allo Sport, Carlo Della Penna, ha ricevuto il campione Napoli, Roberto Inglese". Lo annuncia una nota del municipio.

"L’atleta vastese, quest’anno, ha siglato 12 gol con la maglia del Chievo Verona, con cui ha ottenuto una meritata salvezza nella appena conclusa Serie A 2017/18.

“Porto – ha dichiarato Della Penna – il saluto e gli omaggi del sindaco Francesco Menna, che non è qui per impegni istituzionali. Questa targa è il riconoscimento della città, che è fiera di te e dei tuoi successi. Sei un campione di sport ed umiltà, dagli alti valori umani. Vasto ti ringrazia. Chiederò al presidente di citare il tuo nome in apertura del prossimo Consiglio Comunale".