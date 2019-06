Circolo tennis chiude il girone a punteggio pieno: ora le due sfide per la promozione

Primato nel girone senza neanche una sconfitta. Quattro vittorie su quattro per il Circolo tennis Vasto nel campionato di serie D1.

Senza storia anche l'ultimo confronto: la squadra di Paolo Cartuccia si aggiudica con un secco 4-0 il confronto col Circolo tennis Lanciano. Nelle giornate precedenti, i tennisti vastesi avevano superato Campobasso, Montenero e Isernia.

Dopo il minuto di raccoglimento osservato sui campi di tutta la penisola per onorare la memoria di Luciano e Arianna Rossetto, morti la scorsa settimana in un incidente stradale in Veneto, tutti match a senso unico: Paolo Cartuccia si impone in mezzora per 6-0/6-0 su Edoardo Mazzoni. Bastano due set anche a Stefano Di Matteo (6-0/6-1 contro Giuseppe Carpineta) e a Lorenzo Marini che batte Attilio Di Biase 6-2/6-1.

Lanciano non schiera la sua coppia, di conseguenza non si gioca il match del doppio. Circolo tennis Lanciano già salvo, mentre due sfide con le migliori squadre degli altri gironi separano i vastesi dalla promozione in serie C.

"Siamo pronti e carichi per la promozione", commenta Cartuccia. "Abbiamo vinto il girone come ci eravamo prefissati e siamo pronti anche per le prossime sfide".

"Siamo contenti - dice soddisfatto Stefano Di Matteo - dei risultati ottenuti e di far parte di questo team. Cercheremo di dare il meglio anche nei prossimi match che saranno sicuramente più impegnativi".