San Salvo, a metà agosto la fine del secondo lotto della pista ciclabile. Lavori bloccati sul ponte

Si avviano alla conclusione i lavori per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile che collegherà San Salvo alla marina, ma con qualche incognita all'orizzonte.

Il termine dei lavori (progetto dello studio associato Nicola Centofanti e Gabriele Bonifacio) è previsto, da contratto, intorno alla metà del mese di agosto.

I dubbi riguardano il tratto sul ponte che sovrasta l'A14. Interpellata sulla questione durante la presentazione del calendario estivo, il sindaco Tiziana Magnacca ha infatti spiegato che la società Autostrade ha chiesto di congelare gli interventi in programma sul ponte in attesa della messa in sicurezza delle barriere. Da tempo, infatti, la società ha avviato un programma di sostituzione delle barriere di protezione dei cavalcavia installandone di più alte.

La sistemazione di quel tratto era già stata annunciata da tempo dall'ente proprietario, ma ad oggi non si sono ancora concretizzati con il rischio di ritardare la realizzazione del tratto di ciclabile sul ponte.

La pista, una volta terminata, arriverà alla rotonda degli Alpini. Alla conclusione dei lavori, poi, sono previsti la sua completa illuminazione e l'avvio del servizio di bike sharing.