Play off di Terza categoria, Vasto United e Torrebruna in finale per il salto in Seconda

Vasto United e Torrebruna volano in finale di play off per cercare il salto di categoria. È questo il responso del primo turno andato in scena oggi.

Tutto liscio per i biancorossi di Vasto: 5 a 1 senza particolari problemi contro il Montalfano di mister Maiale. La seconda forza del campionato – e vincitrice della coppa Provincia – allenata da mister De Ninis ha surclassato gli avversari con le reti di Mirko Piccinini (doppietta, uno su rigore), Basso Colonna, Gianmarco Bozzelli e un'autorete di Borelli; per gli ospiti il gol della bandiera è stato di Joseph Miri.

In finale i vastesi dovranno vedersela in casa col Torrebruna. Partita tesa quella col Furci andata in scena nell'Alto Vastese. Le reti sono rimaste inviolate per oltre 100 minuti, mentre non sono mancati i cartellini: nel secondo tempo è stato espulso Giovanni Salvatore per i padroni di casa, la parità numerica è stata poi ristabilita solo nel secondo tempo supplementare con il rosso al portiere furcese Angelo Finamore per aver toccato il pallone con le mani fuori area. Poco prima del triplice fischio finale, è stato Gennaro Farina a segnare la rete decisiva per i granata (che comunque potevano contare anche sul pareggio).

Domenica prossima l'atto finale che decreterà la squadra che andrà a fare compagnia al Casalanguida vincitore del campionato in Seconda. Il Torrebruna approda in finale dopo i play off persi in semifinale l'anno scorso contro la Sansalvese. Per il Vasto United, invece, si tratta della prima volta negli spareggi e, oltre al fattore campo, potrà contare anche sul pareggio per aggiudicarsi la promozione.