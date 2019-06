Fraine, dal 30 maggio i festeggiamenti in onore di "Santa Maria Mater Domini"

Si rinnova a Fraine l'appuntamento con i riti in onore di Santa Maria Mater Domini. La ricorrenza che richiama ogni anno i frainesi emigrati in tutto il mondo prevede un programma dei festeggiamenti (a cura della parrocchia di San Silvestro Padre) che inizerà mercoledì 30 maggio.

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO

Ore 8 - Apertura feste, questua per il paese con complesso bandistico "Città di Roccavivara"

Ore 11 - Celebrazione eucaristica, processione per il paese

Ore 21 - Serata musicale con l'orchestra spettacolo "Angelo e i birbanti"

GIOVEDÌ 31 MAGGIO

Ore 8 - Questua per il paese con complesso bandistico "Accademica musicale Sarabanda" (Orsogna)

Ore 10.30 - Processione verso il Santuario

Ore 11.30 - Santa Messa all'aperto, processione intorno al Santuario

Ore 13 - Fuochi pirotecnici

Ore 17 - Estrazione del biglietto vincente del parcheggio

Ore 17.30 - Esposizione del Santissimo e Vespri

Ore 18 - Partenza dal Santuario con la Statua verso la Chiesa Madre

Ore 21 - Serata musicale con l'orchestra spettacolo "Notte Italiana"

VENERDÌ 1° GIUGNO

Ore 8 - Questua per il paese con complesso bandistico "Città di Pannarano"

Ore 11 - Celebrazione eucaristica, processione per il paese

Ore 17.30 - Riffa (Candela), via del Sole

Ore 21 - Serata musicale con i "Taranta Niura"

Ore 23.30 - Estrazione dei biglietti della lotteria

Ore 24 - Fuochi d'artificio

SABATO 9 GIUGNO

Ore 8 - Questua per il paese con complesso bandistico "Città di Furci"

Ore 10.30 - Processione verso il Santuario

Ore 11.30 - Santa Messa all'aperto, processione intorno al Santuario

Ore 17.30 - Esposizione del Santissimo e Vespri

Ore 18 - Partenza dal Santuario con la Statua verso la Chiesa Madre