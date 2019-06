Adriana Bianchi da Vasto al primo reality show italiano sul mondo nails

Si chiama Adriana Bianchi, vive a Vasto da 8 anni e "mi occupo di ricostruzione unghie, quella che, in gergo, viene chiamata onicotecnica".

Un'attività che sarà al centro del reality show cui Adriana parteciperà tra pochi giorni. Prima, però, avrà un altro importante appuntamento professionale.

"Sono - racconta - sempre in cerca delle migliori tecniche e corsi, per questo anche quest'anno parteciperò al Uniconventional Campus 2018, uno degli eventi di formazione più importante a livello nazionale e internazionale e organizzato da Brill Bird Italia, leader nel settore dei prodotti per la ricostruzione unghie. Ho partecipato anche l'anno scorso riuscendo a conquistarmi l'ambito titolo di master.

Dopo il campus, dal 10 al 17 giugno si svolgerà il primo reality show italiano dedicato al mondo nails, una sorta di Grande fratello con 10 partecipanti, una location unica. Verrà trasmesso in diretta sul sito internet www.brillbird.it e, in differita, su Facebook e Instagram.

Io sono stata scelta per questo fantastico evento. Il numero verde per il televoto che decreterà la vincitrice è 800 180 005 e il numero per votarmi è il 15.

In più, per chi voterà, ci sarà la possibilità di vincere un favoloso week end per due persone nella stessa struttura che ospiterà il reality in Toscana".