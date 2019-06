Vigili, a Vasto 6 stagionali da graduatorie di altri Comuni. Barisano: "In futuro concorso per 3"

L'amministrazione comunale di Vasto attingerà dalle graduatorie di altri Comuni per assumere sei agenti municipali stagionali.

"La validità della nostra graduatoria - spiega Gabriele Barisano, assessore alla Polizia locale - è ormai scaduta e, dunque, non più utilizzabile. Per questo, ci stiamo rivolgendo ai Comuni vicini per verificare se è possibile usufruire delle loro graduatorie per l'assunzione di sei vigili stagionali. L'obiettivo è concludere le procedure entro il 15 giugno".

La stagione è alle porte e il lavoro aumenta: è scattato nei giorni scorsi il primo blitz contro il commercio ambulante abusivo sulla riviera.

L'organico del Comando di piazza Rossetti rimane insufficiente. Attualmente, sono 28, compreso il comandante Del Moro, tra agenti e ufficiali, le unità in servizio. Saliranno a 34 non appena arriveranno gli stagionali. Sei vigili, invece, hanno chiesto e ottenuto, nel recente passato, il trasferimento ad altri settori.

La pianta organica prevede 58 unità. Nel 1990, quando la città era molto meno estesa e popolosa e le competente della polizia locale più ristrette, i vigili a Vasto erano 40.

Per tamponare la carenza di personale, l'amministrazione Menna ha previsto "l'assunzione di tre agenti a tempo indeterminato, che faremo - precisa Barisano - attraverso un apposito concorso, ma non ora".