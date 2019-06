Perde l’equilibrio con la bici elettrica e finisce contro un’auto: uomo in ospedale

Un uomo di circa 70 anni è stato trasportato in ospedale poco dopo le 19 per una caduta con la propria bici a pedalata assistita.

Stando alle testimonianze di chi ha assistito all'incidente, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio in corso Mazzini (vicino all'incrocio con corso Europa) a causa di un avvallamento in corrispondenza di un tombino andando poi a sbattere contro un'automobile in transito e cadendo a terra.

L'anziano è rimasto sempre cosciente, si sospetta un trauma cranico: per accertamenti è stato portato in ospedale dall'ambulanza del 118 intervenuta sul posto. Per ricostruire la dinamica e dirigere il traffico è presente anche la polizia municipale.