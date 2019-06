Oltre cento bambini in ’azione’ a Vasto e San Salvo per "Spiagge e fondali puliti"

Ha preso il via questa mattina l'edizione 2018 di Spiagge e fondali puliti, iniziativa promossa da Legambiente per sensibilizzare le nuove generazioni sull'importante tema dell'educazione ambientale attraverso la cura di luoghi marini di particolare interesse [LEGGI]. Una nutrita schiera di bambini, accompagnati dai loro insegnanti e dai volontari di Legambiente, si è data da fare per tutta la mattina nei luoghi scelti per questa prima giornata: la Riserva Marina di Vasto, il Biotopo Costiero e il Giardino Botanico di San Salvo.

Oltre cento i bambini, delle scuole di Vasto e San Salvo, che che si sono dati da fare muniti di guanti e sacchi per portare via i rifiuti portati a riva dalle mareggiate o abbandonati dall'incuria dell'uomo. Una mattinata di educazione ambientale e cittadinanza attiva che domani si ripeterà a Casalbordino Lido e domenica mattina a Punta Aderci. Alla mattinata hanno partecipato anche il presidente di Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco e gli assessori all'ambiente di Vasto e San Salvo, Paola Cianci e Giancarlo Lipppis e il consigliere comunale di Vasto Marino Artese.

A fine mattinata per tutti i bambini i gelati offerti da Sammontana che è partner dell'iniziativa e supporterà la pulizia di Punta Aderci, vincitrice del concorso "Vota la tua spiaggia del cuore".