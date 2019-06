Cinghiale sbuca all’improvviso sulla strada, danni ad un’auto sulla Vasto-Monteodorisio

Ancora un incidente provocato da un cinghiale nel Vastese. Ieri sera, un 36enne di Monteodorisio stava facendo ritorno a casa da Vasto alla guida della sua Mercedes Classe A. Mentre percorreva la strada che costeggia l'ex discarica di Vallone Maltempo, un cinghiale, sbucato improvvisamente da bordo strada, ha attraversato la carreggiata finendo contro la fiancata lato conducente della vettura.

Fortunatamente il conducente non procedeva a velocità sostenuta ed è riuscito a mantenere il controllo dell'auto senza riportare danni. Nel bilancio dell'incidente ci sono solo i costi per la riparazione del paraurti e della fiancata della sua Mercedes.

Era andata decisamente peggio ieri al 31enne di Palmoli che, per cercare di evitare un branco di ungulati, era finito fuori strada capovolgendosi più volte [LEGGI]. Questo ulteriore episodio, se mai ce ne fosse bisogno, tiene alta l'attenzione sulla problematica della ormai incontrollata presenza di animali selvatici, cinghiali e non solo, che stanno creando enormi danni in tutto il territorio.