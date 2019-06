Vasto Marina. la stagione turistica si apre col concerto di Antonella Ruggiero

Concerto di Antonella Ruggiero, beach volley e parco giochi gonfiabile per bambini. Si aprirà così, a Vasto Marina, la stagione turistica.

"Dal primo giugno - annuncia una nota del Comune di Vasto - prendono il via a Vasto Marina gli appuntamenti per la stagione estiva 2018. L’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale grazie al prezioso supporto del Consorzio Vivere Vasto Marina consentirà a cittadini e vacanzieri di prendere parte al concerto gratuito di Antonella Ruggiero, una delle voci più versatili del panorama italiano. L’ex cantante del gruppo dei Matia Bazar, attualmente solista di successo, si esibirà il 2 giugno alle ore 21:30 alla rotonda di Viale Dalmazia a Vasto Marina. Nei giorni 2 e 3 giugno inoltre presso il Lido Acapulco Beach on 2X2 maschile e femminile. Spazio anche ai bambini con i gonfiabili sul Lungomare Ernesto Cordella dal primo al tre giugno".

“Dopo lo straordinario concerto di Giovanni Caccamo in Piazza Rossetti sabato scorso - commenta l’assessore al Turismo, Carlo Della Penna - e grazie al supporto del Consorzio è stato possibile organizzare un altro bell’evento per la nostra città. Il primo di una lunghissima estate all’insegna della musica, dello sport e del divertimento. L’impegno nella programmazione, condiviso con i Consorzi cittadini, ha di fatto avviato numerose esperienze di successo che sono certo continueranno nel tempo”.

“Insieme ai soci del Consorzio - spiega il presidente del sodalizio, Massimo Di Lorenzo - abbiamo deciso di organizzare eventi già dai primi di giugno. Il ponte festivo richiamerà senz’altro tanti turisti e gli appuntamenti sportivi e musicali crediamo siano il modo migliore per accoglierli”.