La Vastese ha scelto il suo nuovo allenatore: in biancorosso arriva Ottavio Palladini

È Ottavio Palladini il nuovo allenatore della Vastese Calcio. Dopo aver salutato mister Gianluca Colavitto [LEGGI], la società biancorossa oggi pomeriggio ha formalizzato l'accordio con il tecnico che guiderà la squadra nel campionato di serie D 2017/2018.

L’accordo è stato definito nel primo pomeriggio di oggi, alla presenza del presidente Franco Bolami e del co-presidente Pietro Scafetta, assieme al direttore sportivo Francesco Micciola. Con Palladini a Vasto ci sarà il suo vice, Luigi Voltattorni.

La scheda. Ottavio Palladini è nato a San Benedetto del Tronto il 29 dicembre 1971. Proprio nella squadra della sua città ha mosso i primi passi da allenatore nella stagione 2009/2010 vincendo il campionato di Eccellenza marchigiano. Poi, sempre con la Samb, un totale di altre quattro stagioni (tre in Serie D ed una in Lega Pro) vincendo il campionato di D in due occasioni. Da gennaio ad aprile di quest’anno ha allenato il Teramo in Serie C.

“Arrivo a Vasto con grande entusiasmo – le prime parole del neo mister, sciarpa biancorossa al collo -. Conosco già l’ambiente e avevo avuto modo di confrontarmi con la dirigenza anche in passato. E’ una piazza importante, calda, c’è l’opportunità di costruire qualcosa di positivo. Obiettivi? Mi è stato chiesto di provare a fare meglio della stagione appena passata. Bisogna ripartire e lavorare con entusiasmo”.