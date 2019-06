L’estate sansalvese perde la Notte bianca: rinviata al 2019

Dopo il Rock n' Vintage Roll Festival della marina, l'estate sansalvese perde un altro evento di richiamo: Nottambula, la notte bianca arrivata a sei edizioni consecutive. Gli organizzatori della New Generation hanno diffuso l'annuncio a un giorno dalla presentazione del calendario estivo da parte dell'ammistrazione:

"Ci siamo presi un anno di riposo – scrivono – il nostro non è un addio ma un semplice arrivederci. Dopo sei edizioni di grande successo abbiamo deciso, di comune accordo con l’amministrazione comunale di San Salvo, di sospendere solo per un anno l’organizzazione di Nottambula. Purtroppo budget e tempi ristretti non avrebbero consentito di esprimerci al meglio e quindi quest’anno abbiamo deciso di non offrire alla città e ai turisti Nottambula e di rinviarla al 2019. Ce ne dispiace per le decine di migliaia di persone che in questi anni ci hanno seguito e si sono divertiti con le nostre proposte dedicate a grandi e piccini. Un ringraziamento anche agli sponsor ai quali diciamo: aspettateci torneremo".