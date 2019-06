Fabrizio Pietropaolo pronto per l’esordio nel Campionato Italiano Aci Karting

Il prossimo fine settimana Fabrizio Pietropaolo, 28enne vastese, farà il suo esordio nel Campionato Italiano Aci Karting. Sarà il circuito internazionale La Conca, a Muro Leccese, ad ospitare i piloti che prenderanno parte alla tappa della competizione tricolore nelle differenti categorie. Pietropaolo gareggia nella K23 under che vedrà 35 piloti schierati a via nella prima delle tre tappe stagionali. Poi si correrà il 26 agosto sul circuito di Val Vibrata e infine il 23 settembre a Castelletto di Branduzzo (Pavia). Nel weekend pugliese si sfideranno oltre 180 piloti in tutte le categorie, si inizia giovedì e venerdì con le prove libere, sabato le manches di qualifica e domenica le finali.

Il pilota vastese scenderà in pista con il suo kart 125 - 6 marce con i colori della scuderia NPK, da lui creata. Ad accompagnarlo ci saranno il motorista Antonio Faieta e i meccanici Valentino Vedilei e Angelo Di Sebastiano. La sua passione per i kart è nata sei anni fa. "Ho iniziato per far divertire mio fratello in un periodo in cui aveva dei problemi di salute che poi, purtroppo, lo hanno fatto venire a mancare. Così ho deciso di continuare a gareggiare anche nel suo ricordo".

Gli allenamenti sulle piste di Val Vibrata e sul circuito internazionale di Ortona e poi tante gare in giro per l'Italia. Ora arriva questa grande sfida del Campionato Italiano Aci Karting. "Per me sarà già bellissimo esserci, mi troverò in pista con tanti piloti davvero di grande livello. Insieme al mio team, che mi segue da tempo, darò il massimo innanzitutto per qualificarmi alla gara (passeranno i primi 34) e poi per tornare a casa con un bel risultato".