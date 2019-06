Domenica 27 maggio a Vasto si celebra la festa di San Nicola

Domenica 27 Maggio, presso la cappella di San Nicola della Meta a Vasto si terranno i festeggiamenti in onore del Santo. In mattinata gli spari diurni e l'apertura dei festeggiamenti con la Santa Messa alle ore 11:00. Alle ore 17:00 spari diurni a cura della ditta PyroFantasy Vasto e processione del Santo, accompagnato dai fedeli e dal complesso bandistico "San Martino" Incoronata di Vasto.

Alle ore 18:00 rientro nella chiesa e celebrazione della Santa Messa. Dalle ore 21:00 si terrà anche la serata danzante con l'animazione della "Banda Piazzolla". Come ogni anno, durante l'intera giornata, in via San Nicola, si terrà la Sagra del Dolce.

Il comitato invita l'intera cittadinanza a partecipare agli eventi proposti nel programma.

Lorenzo Scampoli