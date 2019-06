Antonio Palumbo, batterista di 7 anni, primo al 17° concorso internazionale ’Paolo Barrasso’

A soli 7 anni è già un talento della batteria. Antonio Palumbo, che freqquenta la 2ª elementare nella scuola di via Verdi a San Salvo, ha conquistato il primo premio, con il punteggio di 100/100 assegnato dalla giuria, alla 17ª edizione del Premio internazionale Paolo Barrasso che si è svolto, come ogni anno, Caramanico Terme.

L'edizione 2018 del concorso dedicato ai giovani musicisti, ha visto l'iscrizione di oltre 1000 candidati, tra orchestre di ragazzi, gruppi da camera e solisti con oltre 2.000 spettatori che hanno assistito alle quattro intense giornate di audizioni. La giuria internazionale è stata presieduta dal presidente dell’Accademia Davide Berrettini e dal suo direttore artistico Maurizio Di Fulvio, a cui si sono affiancati musicisti di fama internazionale tra i quali: Alexandra Lazic (Francia), Joaquin Palomares, Francisco Cuenca (Spagna), Martin Munch (Germania), Barbara Borowicz, Bartosz Sałdan (Polonia) e gli italiani Alessia Martegiani, Cristina Bonaccini, Marco Felicioni, Giovanni De Marinis, Luigi Puddu, Paolo Viola, Renzo Ruggieri e Rocco Masci.

A incantare i giudici è stata la sua esecuzione alla batteria di Pick Up the Pieces, storico brano degli Average White Band. Il suo premio è stato accolto con grande entusiasmo dalla sua famiglia, che sostiene questa sua passione per la batteria sin da quando era piccolissimo, e da Davide Marcone, suo insegnante da tre anni (quando Antonio ne aveva appena 4), alla scuola musicale Il Pentagramma di San Salvo. Vista la sua grande passione c'è da star certi che Antonio, tra tamburi e piatti, di strada nella musica ne farà tanta.