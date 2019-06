"Li mamme... ruffijane" torna in scena sabato nella Sala Teatro

Tornerà in scena sabato 26 maggio, alle 20,30, nella Sala teatro di Celenza sul Trigno, "Li mamme... Ruffijane", commedia in due atti in dialetto abruzzese scritta da Franca Arborea. La regia è affidata a Rodrigo Cieri e Antonella Aquilano.

Personaggi ed interpreti: Donna Elvira Leone (Elena Di Pardo), Don Clemente Leone (Fernando Di Laudo), Caterina (Graziella Antenucci), Ornella (Sara Di Blasio), Federico (Nicola Di Laudo), Panfiluccio (Alessandro Antenucci), Colonnello Ermenenziano Consolari (Giuseppe Felice), Nobildonna Armida Riga Consolari (Fabiana Vespasiano), Miranda Leone (Bruna Felice), Donatina Mortini (Greta Pollace), Ariodante Papponetti (Andrea Vespasiano), Placido (Francesco D'Ambrosio), Istruttore (Domenico Aquilano), Maestro coro (Giuseppe Femminilli), Coristi (Augusto Di Bernardo, Vincenzo Rossi, Donato Serafini).

Scenografia, costumi, impianto voci, acconciature: Angela Mancinelli, Rosetta Antenucci, Italo Felice, Lorenzo Antenucci.