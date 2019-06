"Grazie ragazzi", la Vasto Basket si ritrova per il saluto ai protagonisti della stagione

A una settimana esatta dall'ultima partita della stagione, la sconfitta casalinga contro la Magic Chieti in gara 4 della finale playoff, la Vasto Basket si ritroverà al PalaBCC l'ultimo appuntamento dell'anno sportivo 2017/20718. "Grazie ragazzi" è lo slogan scelto dalla società biancorossa per l'appuntamento di venerdì 25 maggio alle 19.30 dedicato a Iers e compagni, a coach Gesmundo e allo staff tecnico, per esprimere la gratitudine dopo un'annata entusiasmante.

Non è arrivata la vittoria del campionato ma si è certamente riaccesa la passione per la palla a spicchi con un palazzetto pieno come si vedeva da tempo nelle gare dei playoff.

"Siete tutti invitati", è l'invito che Giancarlo Spadaccini e il consiglio direttivo rivolgono a "tesserati, bambini, famiglie e tifosi" così da essere "di nuovo insieme per salutare la nostra squadra".