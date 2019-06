Vincenzo Ialacci si dimette dal consiglio comunale di San Salvo, al suo posto Roberto Rossi

Il consigliere comunale di San Salvo, Vincenzo Ialacci, ha presentato stamattina le proprie dimissioni dall'assise civica. "Sono costretto a prendere questa decisione che mi addolora, per motivi personali e per sopraggiunti nuovi impegni extra lavorativi – dice Ialacci – Allo stato attuale non sono nelle condizioni di poter adempiere al ruolo di consigliere comunale, nei modi e nei tempi che vorrei. Il ruolo di consigliere comunale è pieno di responsabilità e non si può farlo se non si ha tempo sufficiente da dedicare in aula e nelle commissioni.

La passione e l’amore per la mia città non verranno mai meno, così come la vicinanza al sindaco di San Salvo e alla nostra maggioranza. Ringrazio il sindaco Magnacca per la fiducia e la stima accordatami, ma soprattutto per il lavoro svolto insieme in questi anni, per la crescita della nostra città. Seppur con le mie dimissioni il progetto politico e amministrativo continuerà con la stessa energia, nella consapevolezza della competenza, della capacità e dell’impegno della giunta e dei colleghi consiglieri delle liste San Salvo Città Nuova, Lista Popolare e Per San Salvo. Infine ringrazio i miei elettori per il consenso che mi hanno accordato in questi anni. Grazie a tutti per la fiducia".

Vincenzo Ialacci è uno dei consiglieri comunali più fedeli di Tiziana Magnacca. Eletto la prima volta nel 2012 nella lista San Salvo Città Nuova, un anno fa è stato riconfermato grazie a un bottino ragguardevole di preferenze: 405.

Al suo posto subentra, dalla stessa lista, Roberto Rossi (251 preferenze).