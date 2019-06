Tavola e pagaia, week end tra le onde a Vasto Marina

Tavola e pagaia per cavalcare le onde. Sabato e domenica, a Vasto Marina, doppio appuntamento col sup (standing up paddle), sport acquatico che coinvolge sempre più appassionati in tutta Italia.

Si comincerà sabato 26 maggio, alle 10,30, con la regata non competitiva Sup... eriamo le disabilità. "Protagonisti saranno i ragazzi con sindrome di down", spiega Marco Salcito, istruttore di sup e anima dell'iniziativa, che ha riscosso il consenso delle associazioni Anfass e Arda di Vasto.

Domenica 27 maggio la seconda edizione del Trofeo Golfo d'oro, quarta tappa della Coppa Italia di sup race e paddleboard.

Le interviste video a Marco Salcito e ai presidenti di Anfass e Arda, Paola Mucciconi e Giuliano Giammichele.