Menna: "Bilancio nel segno del risanamento. Opposizione pensa solo a distruggere"

"Vasto approverà il suo conto consuntivo che ha avuto il parere positivo dei revisori dei conti che, come dimostrato ieri in Commissione, va nel segno del risanamento e rispetto delle regole". Così il sindaco di Vasto, Francesco Menna, replica alla polemica del centrodestra sulla mancata partecipazione del primo cittadino, che è anche assessore alle Finanze, alle sedute della Commissione Bilancio del Consiglio comunale.

"Mi sono accertato - ribatte Menna in un comunicato stampa - che alla stessa partecipassero gli uffici finanziari del Comune al fine di fornire ogni chiarimento sotto il profilo tecnico domande. Tutto questo non è avvenuto ed i consiglieri di minoranza non hanno fatto altro che lamentarsi per l’assenza del sindaco, anziché affrontare nel dettaglio la discussione sul conto consuntivo. . Agli attacchi che mi vengono rivolti risponderò in Consiglio comunale dimostrando ai cinque consiglieri che la loro continua opposizione distruttiva serve solo a danneggiare la nostra città".