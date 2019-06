Alle Veleggiate Zaccagnini 2018 vince ’Pestifera’ di Termoli

Si sono concluse domenica 20 maggio le Veleggiate Zaccagnini, organizzte dall'associazione sportiva Invelaconoi. Si tratta di un evento velico itinerante che ha visto la partecipazione di 12 equipaggi provenienti da Vasto, Marina Sveva e Temoli. Il primo round si è svolto domenica 13 maggio, con due mache a bastone svolte nello specchio di mare antistante il porto di Termoli con condizioni di 8-10 nodi di vento da levante. A primeggiare è stata Image stag 32 (CN Vasto), seguita da Anitak elan 34 (CN Vasto) e Pestifera match 38 (Termoli). Domenica scorsa le imbarcazioni sono state accolte dal porto turistico Marina Sveva con condizioni meteo decisamente più impegnative. Un maestrale con raffiche fino a 18 nodi ha messo a dura prova equipaggi e imbarcazioni con grande impegno per gestire spinnaker e gennaker.

Gli equipaggi sono stati impegnati prima in un percorso a triangolo e successivamente in due giri di un bastone. Al termine delle prove ha conquistato la vittoria, combinando i risultati delle due giornate, Pestifera match 38 di Termoli, seguita da Anitak del Circolo Nautico Vasto e al terzo posto Image stag 32 del CN Vasto. Grande soddisfazione da parte degli equipaggi per l'organizzazione targata Invelaconoi (affiliata FIV), per la prima volta nella IX nella IX zona (Abruzzo e Molise) le barche hanno partecipato con Rating FIV. Soddisfatto anche il presidente FIV IX Zona, Domenico Guidotti, per la riuscita della manifestazione velica.

Da parte degli organizzatori "il sentito grazie alle Regioni Abruzzo e Molise, la capitaneria di Porto di Termoli, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, il Marina Sveva, il Marina San Pietro il Circolo Nautico Vasto, e tutti coloro hanno collaborato alla riuscita dell'evento".