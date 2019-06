Nuoto, bici e corsa: sabato 26 maggio il terzo "Triathlon Città di San Salvo"

San Salvo Marina ospiterà sabato prossimo 26 maggio la terza edizione del “Triathlon Città di San Salvo” memorial dott. Pietro Ciccorossi. È una gara di triathlon promozionale con formula sprint Mtb. È prevista sia la gara individuale e sia quella con staffetta a squadra. In programma tre sport aerobici per eccellenza come nuoto (750 metri), bicicletta mtb (12 km) e corsa (5 km).

La manifestazione, patrocinata dal Comune di San Salvo, è organizzata dalla Asd Podistica San Salvo, Pro Life Chittien Team, la Cooperativa Mille Sport Piscina “Tano Croce” e l’Asd ciclistica Valle Trigno; sponsor tecnico è la Macron Store Vasto che donerà una maglietta ai primi cinquanta iscritti. Il servizio sanitario sarà garantito dalla locale sezione della Croce Rossa Italiana e con assistenza stradale della Fir Cb San Vitale.

“Nel nome di Pietro Ciccorossi, sportivo, medico e ricercatore di altissimo profilo, la Città San Salvo sabato prossimo – ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca, nel corso della conferenza stampa ospitata nell’aula consiliare del Comune di San Salvo – sarà protagonista di un evento di grande sport. Un’occasione per promuovere l’immagine sportiva di San Salvo oltre un buon messaggio per tutti a praticare lo sport per migliorare il proprio stile di vita”. Il sindaco ha ringraziato l’imprenditore Roberto Ciccorossi, presente in sala, impegnato a sostenere questa manifestazione che vuol ricordare la figura del figlio, che è stato anche un grande appassionato di sport, e gli organizzatori.

“Questa manifestazione – ha spiegato l’assessore allo Sport Tonino Marcello – richiama appassionati di triathlon provenienti da molte regioni. Tre discipline che sono un buon veicolo promozionale per San Salvo che si caratterizza come spazio ideale per ospitare appuntamenti sportivi di rilievo”.

“San Salvo Marina e i cari percorsi scelti per le gare – ha commentato l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – sarà pronta ad accogliere gli sportivi che dovrebbero giungere quanto mai numerosi”.

Per i primi di ogni categoria premi assegnati dalla Km42 “from runners to runners” e per il vincitore assoluto iscrizione omaggio al “5i50 triathlon” di Pescara.

Alla conferenza stampa erano presenti Lorenzo Galante e Gianmichele Fidelibus per la Mille Sport, Michele Colamarino per la Podistica San Salvo e Amedeo Di Meo per l’Asd Ciclistica Valle Trigno che hanno evidenziato come questo evento sia il risultato della collaborazione tra le diverse società sportive cittadine.

Eugenio Spadano, presidente del Consiglio comunale, ha tratteggiato la figura di Pietro Ciccorossi la cui perdita ha colpito non solo la famiglia ma anche il mondo scientifico per un medico impegnato nella ricerca contro il rigetto degli organi trapiantati.

Il ritrovo e la consegna dei pettorali avrà inizio sabato 26 maggio alle ore 15.00 La partenza avverrà alle ore 16.00 e premiazione alle ore 18.00. Ritrovo e rinfresco curato dallo stabilimento balneare Caravella di San Salvo Marina.