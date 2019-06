Laudazi: "Comune controlli tutti i semafori di Vasto"

"Ripristrinare il corretto funzionamento dei semafori cittadini". Lo chiede Edmondo Laudazi, consigliere comunale della lista civica Il Nuovo Faro, all'amministrazione comunale di Vasto.

"L’imminenza della stagione estiva - scrive in un comunicato l'ex candidato sindaco - torna a mettere a nudo gli annosi disservizi e le problematiche circolatorie del traffico urbano a Vasto. E’ sotto gli occhi di tutti la confusione e l’insicurezza che caratterizza la circolazione delle auto e degli altri autoveicoli che quotidianamente attraversano le strade comunali. Un esempio emblematico si verifica all’incrocio tra viale Paul Harris e la circonvallazione Istoniense nei pressi del terminal autobus e del supermercato che insiste proprio nei pressi dell’incrocio. Il mancato funzionamento dei semafori installati o la loro errata regolazione provoca continuamente incidenti con danni ai mezzi ed alle persone. Voglia l’amministrazione intervenire con urgenza per regolamentare meglio tale incrocio o regolare i semafori in maniera tale che il numero degli incidenti, riscontrati quasi ogni giorno, si annulli o quanto meno si riduca in maniera considerevole. La medesima attenzione dovrà essere dedicata alla verifica di tutti gli impianti semaforici della città, buona parte dei quali presenta gli stessi problemi ed il cui funzionamento dovrebbe essere tenuto in grande osservazione per la migliore tutela dell’incolumità pubblica e per la regolazione del traffico".