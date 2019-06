Commercio abusivo a Vasto Marina, scattano i primi sequestri della stagione

Riparte l'azione di contrasto al commercio ambulante abusivo da parte della polizia locale di Vasto. Lo scorso fine settimana erano stati segnalati diversi stranieri che vendevano merce contraffatta a Vasto Marina. Una pattuglia della polizia locale, impegnata in servizio di controllo del territorio, ha sequestrato in lungomare Cordella e lungomare Duca degli Abruzzi, diversi articoli tra scarpe, maglie, borse, occhiali e cappelli, messi in vendita da extracomunitari.

Controlli e sequestri sono stati effettuai anche nell'area del mercato del sabato di viale D'Annunzio.

"Tali controlli - spiega una nota del comandante Giuseppe Del Moro - saranno intensificati e ripetuti in maniera continuativa anche nei prossimi giorni".