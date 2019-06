Tiziana Magnacca ringrazia le forze dell’ordine: "Necessario gioco di squadra"

Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, plaude all'operazione dei carabinieri che ha permesso emettere un provvedimento di divieto di ingresso e soggiorno nell'area Shengen nei confronti di un 34enne marocchino residente in città [LEGGI].

“Sono grata ai Carabinieri della stazione di San Salvo – dice il sindaco – per il lavoro svolto con il coordinamento del Ros e la Direzione Distrettuale Antimafia, che ha permesso di scoprire e di prendere provvedimenti conseguenti nei confronti di un cittadino marocchino che ha manifestato un’interpretazione estremistica della fede islamica oltre ad avere espresso approvazione per gli attentati terroristici compiuti in Europa”.

“In particolare voglio ringraziare il maggiore Amedeo Consales e il luogotenente Antonello Carnevale e i suoi collaboratori che, sebbene impegnati in tante attività e su tanti fronti per garantire la legalità a San Salvo, – continua il primo cittadino – riescono persino a non trascurare un fenomeno come il terrorismo che, seppur lontano dalle nostre comunità, non ci autorizza ad abbassare mai la guardia né tanto meno a non tenere conto della necessità di dover vigilare su quanti soggiornano e vivono nel nostro territorio. Solo con un gioco di squadra, tra istituzioni e forze dell’ordine e la collaborazione dei cittadini, potremo garantire sicurezza nella nostra San Salvo”.