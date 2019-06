Si dividono le strade tra Vastese e mister Colavitto: "Grazie per impegno e professionalità"

La Vastese Calcio saluta il suo allenatore Gianluca Colavitto. La notizia ufficiosa circolava nell'ambiente già da prima della fine del campionato ed oggi, con una nota stampa, la società biancorossa ne sancisce l'ufficialità comunicando "l'interruzione del rapporto di collaborazione con l'allenatore Gianluca Colavitto". Colavitto, campano di origine ma lancianese di adozione, ha guidato la Vastese nella stagione della promozione dall'Eccellenza alla D.

È stato sulla panchina della Vastese nella prima parte della scorsa stagione, fino ai primi di febbraio e l'estate scorsa era stato richiamato per guidare ancora la squadra in serie D in questa stagione, raggiungendo il traguardo delle 100 panchine biancorosse senza però riuscire a centrare una qualificazione ai playoff dopo un girone d'andata entusiasmante e uno di ritorno più complicato.

"Il mister - si legge nella nota della Vastese - ha scritto una pagina significativa della storia del club, contribuendo al buon bilancio di questo triennio calcistico della dirigenza Bolami-Scafetta. Lo ringraziamo per il grande impegno e la professionalità continuamente profusi, per la dedizione al lavoro ed al gruppo, per la correttezza nei rapporti umani. Auguriamo di cuore a Gianluca le migliori fortune a livello professionale e di vita”.

La società è all'opera per l'individuazione della futura guida tecnica della squadra che, per il terzo anno di fila, prenderà parte al campionato nazionale di Serie D.