M5S, week end in piazza Rodi per spiegare il contratto di governo

"Io sono nel contratto". Con questo slogan anche a Vasto gli attivisti del Movimento 5 Stelle hanno incontrato i cittadini per spiegare loro i dettagli del Contratto di governo per il cambiamento siglato la scorsa settimana con la Lega per dare vita al futuro esecutivo giallo-verde.

Oggi le delegazioni delle due forze politiche saliranno al Quirinale per proporre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nomi e programma di governo. Per l'incarico di premier, circola da ieri sera il nome del giurista Giuseppe Conte.

Il voto online degli iscritti alla piattaforma Russeau ha approvato il contratto col 94% di "Sì". Nel fine settimana, i Cinquestelle hanno allestito i loro gazebo in tutta Italia per illustrare le clausole dell'accordo raggiunto col Carroccio.

I parlamentari Gianluca Castaldi e Carmela Grippa e gli attivisti locali sono stati presenti sabato e domenica in piazza Rodi, a Vasto Marina.