Incendi, protezione civile del Vastese affina le tecniche di spegnimento

Si è svolto nel fine settimana il corso Aib antincendio boschivo di secondo livello riservato ai componenti del Coordinamento di protezione civile del Vastese.

Dopo le iscrizioni degli oltre 60 partecipanti, svoltesi presso la sede del gruppo comunale di Vasto, i volontari si sono portati presso l'aula magna dell'Istituto tecnico industriale Mattei di Vasto, che ha gratuitamente messo a disposizione l'intera struttura scolastica. Il presidente del coordinamento, Eustachio Frangione, ha ringraziato tutti i presenti e aperto i lavori.

Hanno preso la parola il sindaco di Vasto, Francesco Menna, il presidente dell'Anci Abruzzo, Luciano Lapenna, il dirigente scolastico del Mattei, Gaetano Fuiano, il vice prefetto di Chieti, Giovanni Giove, la responsabile della sala operativa regionale, Morena Serafini, e i sindaci di Cupello e Carunchio, quest'ultimo presente dia come sindaco che come corsista volontario. Una bella pagina di volontariato, questa integrazione amministratore-volontario, molto apprezzata dai presenti. Presenti i volontari dei gruppi comunali di Scerni, Furci, Torino di Sangro, San Buono, Vasto, Carunchio e Archi, dell'associazione Madonna dell'Assunta di Casalbordino, del Moldavi' di Cupello, dell'Arci Pesca Fisa di Lentella e del Not di Chieti.

