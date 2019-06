Vasto Basket, i ragazzi dell’under 16 battono Roseto e sono campioni regionali

La Generazione Vincente Vasto Basket ha battuto il Roseto Sharks conquistando il titolo di Campione regionale under 16. Sul parquet del palazzetto di Lanciano i giovani biancorossi sono stati protagonisti di una partita combattuta e sofferta che, alla sirena finale, li ha visti prevalare con il punteggio di 68-61. Nella prima metà di gara i vastesi sono stati costretti a inseguire ma, al rientro in campo dopo la pausa lunga, hanno trovato il sorpasso che ha consentito loro di condurre in porto la partita.

Un successo meritato che è stato accolto con grande soddisfazione dalla società biancorossa. "Vogliamo complimentarci vivamente con gli allenatori Linda Ialacci e Marco Di Tizio, oltre che con i magnifici ragazzi capaci di compiere un'impresa che rimarrà per sempre nella nostra storia!".

Ge.Vi. Vasto Basket - Roseto Sharks 68-61 (14-20/31-28/51-44/68-61)

Vasto Basket :Bevere 10, Delle Donne 7, Viroglio 6, Frattoloso 14, Sigismondi ne, La Palombara 2 ,Zaccaria ne ,Maggi 7, Del Borrello ne,Canci 14, Aquilano 2, Marchesani 6