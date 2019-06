Ultima giornata di Terza categoria: il Real Cupello sciupa e ai play off vanno Montalfano e Furci

Si spegne a 5 minuti dal fischio finale il sogno del Real Cupello di prendere parte ai play off di Terza categoria. È questo il verdetto più amaro dell'ultima giornata di campionato.

Con il Montalfano fermo per la giornata di riposo, i concittadini rossoblù dovevano vincere tra le mura amiche contro una New Robur che ormai non aveva più nulla da chiedere al campionato, invece il compito sulla carta facile si è complicato fatalmente.

Andato in vantaggio con Luigi Tana, il Real è stata ripreso a 5 minuti dallo scadere da una rete di Cristian D'Ippolito che ha concluso una bella azione personale di Sciartilli. Un punto solo che lascia i cupellesi al sesto posto, senza spareggi per salire di categoria. La squadra del presidente Scardigno ci riproverà l'anno prossimo.

Ai play off parteciperà potendo contare sul miglior piazzamento (e quindi con le partite in casa e la possibilità di pareggiare per superare il turno) il Vasto United che oggi ha vinto contro un Casalanguida ormai sazio da tempo dopo la vittoria del campionato. 2 a 0 il finale con le reti di Davide Di Ninni e Basso Colonna.

Il Torrebruna che ormai aveva blindato il terzo posto dilaga in casa contro il Pollutri segnando una cinquina: tripletta di Giulio Di Ninni, Danilo Salvatore e Gianni Micelli.

Il Furci si aggiudica il quarto posto con la vittoria in trasferta a Scerni contro il Real San Giacomo. Finisce 2 a 1 con una doppietta di Nicola Argentieri.

L'ultimo posto utile se lo prendono i gialloverdi di Montalfano. Un finale di stagione pazzo per la squadra di mister Maiale. Con i play off apparentemente prenotati la squadra è scesa in campo due domeniche fa contro il Real San Giacomo schierando Rocco Colombaro, squalificato. Un errore che alla società è costata la sconfitta a tavolino, del quale il presidente Sante D'Alberto si è preso tutte le responsabilità e che ha rischiato di compromettere il cammino di questa stagione. Con la difficile vittoria di domenica scorsa a Furci e il pareggio odierno del Real Cupello, il Montalfano ha invece riagguantato la griglia play off.

Termina, infine, 4 a 1 la partita tra l'Atletico Vasto e il Carpineto Guilmi. Muscariello, Budano, Santini e Manzi regalano un ultimo sorriso ai biancorossi a fine stagione. Per gli ospiti è andato a segno Saverio D'Addario. Per la squadra nata dalla fusione del Real Carpineto Sinello e del Guilmi la prima stagione è terminata al penultimo posto con 55 reti subite e 20 fatti: 13 i punti con 3 vittorie, 4 pareggi e 13 sconfitte.

La classifica marcatori vede al primo posto due goleador: Giuseppe Di Marco (Casalanguida) e Adrian Micle (Furci), entrambi hanno segnato ben 20 reti. Il secondo potrà contare sui play off per arrotondare il bottino personale. Al secondo posto c'è Basso Colonna (Vasto United) con 15 gol e al terzo Paolo Griguoli (Montalfano) con 14.

L'ULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO

Atletico Vasto - Carpineto Guilmi 4-1

Vasto United - Casalanguida 2-0

Real San Giacomo - Furci 1-2

Real Cupello - New Robur 1-1

Torrebruna - Pollutri 5-0

Riposa Montalfano

LA CLASSIFICA FINALE

Casalanguida 50 (promossa in Seconda categoria)



Vasto United 41 (play off)

Torrebruna 38 (play off)

Furci 33 (play off)

Montalfano 32 (play off)



Real Cupello 31

New Robur 26

Real San Giacomo 21

Atletico Vasto 21

Carpineto Guilmi 13

Pollutri 3

PLAY OFF

Vasto United - Montalfano

Torrebruna - Furci

LA CLASSIFICA MARCATORI FINALE