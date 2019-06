Tennis, Oscar Battilana vince il 4Â° torneo giovanile del Ct Silvi

È il vastese Oscar Battilana a conquistare la vittoria nella categoria under 18 del 4° Torneo giovanile nazionale organizzato dal Ct Silvi sui campi del Centro sportivo Marina di Città Sant'Angelo. L'atleta della Promo Tennis Vasto ha battuto in finale Nicola Di Salvatore del Ct Lanciano. Il torneo, che ha visto scendere in campo tutte le categorie giovanili, dall'under 10 all'under 18, si è giocato con la nuova formula sperimentale già in atto nella competizione Next Gen Atp Finals a Milano che rende più avvincenti le sfide. Sul 40 pari non ci sono i vantaggi ma si gioca con il killer point e, invece del terzo set, si disputa un long tie-break.

Nella finale di questa mattina Oscar Battilana ha ceduto il primo set all'avversario (4-6), poi ha pareggiato i conti chiudendo il secondo set sul 6-3. Poi, nel long tie-break, si è imposto per 10-7, conquistando la vittoria finale. Le competizioni in casa del Ct Silvi sembrano portare bene al tennista vastese che già lo scorso ottobre aveva ottenuto la vittoria in un torneo giovanile [LEGGI].

La sua affermazione è stata colta con grande soddisfazione dai maestri e dai dirigenti della Promo Tennis Vasto che continua nel suo impegno di coltivare giovani tennisti che ottengono risultati sia nelle competizioni individuali che in quelle a squadre.