Confronto generazionale a Gissi, Guilmi e Liscia: l’amore per la propria terra nonostante tutto

Spopolamento, difficoltà dei collegamenti, servizi limitati, ma anche – e soprattutto – il desiderio di restare nella propria terra natìa che spesso si scontra con le poche opportunità che questa offre. È quanto emerge dalla serie di interviste che gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Gissi hanno realizzato nei propri paesi: Liscia, Guilmi e – appunto – Gissi.

I giornalisti in erba hanno intervistato giovani e anziani dei propri comuni mettendo a confronto aspettative e vissuto di due generazioni apparentemente così lontane tra loro.

Lo sguardo degli intervistati si posa poi sulla realtà paesana e di come è cambiata nel corso degli anni. Nel racconto dei più grandi si evidenzia soprattutto un passato non così remoto nel quale i piccoli centri del Vastese non erano ancora ridotti a poche centinaia di abitanti.

Due gli aspetti principali che ne vengono fuori: da un lato le difficoltà quotidiane, dall'altro l'attaccamento al proprio paese e il desiderio di restarvi nonostante tutto.

Le interviste sono state realizzate dalle redazioni della secondaria di primo grado di Gissi che ha aderito al progetto Scuolalocale.it e si possono leggere qui:

- "Si resiste per non far morire il paese"

- Generazioni a confronto: ecco cosa pensano - Gissi

- Generazioni a confronto - Liscia

- Generazioni a confronto - Guilmi