Al "Mattioli" di San Salvo lezione su "Nei e prevenzione del melanoma"

Il Lions Club San Salvo, del presidente Christian Valentino, ha organizzato un incontro/dibattito con gli studenti delle prime classi superiori dell'istituto "Mattioli" sulla prevenzione del melanoma che si terrà mercoledì 23 maggio (dalle ore 9:30) presso l'aula magna dell'Ipsia.

La lezione sarà tenuta dal dottor Giuseppe Quinzii specializzato in dermatologia e socio del club Lions di San Salvo. L'aumento dell'incidenza del melanoma è un fenomeno che si presenta in entrambi i sessi ed in tutte le fasce d'età. L’incremento annuo del tasso di incidenza è risultato particolarmente elevato nelle età giovani (20-39 anni; +7.2% annuo) e soprattutto nelle donne, anche se è in crescita significativa anche tra gli adulti (40-59 anni; +4.7% annuo) e nei soggetti di età più avanzata (con oltre 60 anni; +4.5% annuo). Il melanoma colpisce frequentemente in età giovane adulta e i dati del registro tumori indicano che nella fascia di età 20-44 anni il melanoma è il secondo tumore come incidenza dopo il tumore della mammella nel sesso femminile e il tumore del testicolo nel sesso maschile.