A Vasto l’Eterno tour di Giovanni Caccamo con l’omaggio a Battiato e Dalla

Intenso sul palco, gentile nei modi. Giovanni Caccamo conquista Vasto facendo diventare piazza Rossetti un teatro all'aperto dove regalare due ore di musica con il concerto del suo Eterno tour. Sul palco con il cantautore siciliano ci sono dei musicisti d'eccezione, il maestro Beppe D'Onghia, al pianoforte e alla direzione musicale, e il Nu-Ork Sextet, ensemble storico di Lucio Dalla. I primi applausi Giovanni Caccamo li raccoglie già nel pomeriggio, quando il molti assistono alle prove. Poi, quando inizia il concerto, la piazza lo accoglie con tanto interesse per la sua musica.

La scaletta regala tante emozioni, passando in rasegna molti brani dei suoi album, tra cui quelli portati a Sanremo, Via da qui (cantato all'Ariston con Debora Iurato) ed Eterno, 10° classificato quest'anno al Festival e titolo di album e tour. E poi l'omaggio a tre grandi nomi siciliani della musica italiana: Giuni Russo, di cui canta La sua figura, Carmen Consoli, con "Resta con me" suo duetto con la cantantessa, e poi Franco Battiato. Giovanni Caccamo racconta il suo incontro con il maestro siciliano che ha prodotto il suo primo brano, L'indifferenza. E, per rendergli omaggio, sul palco interpreta un capolavoro come La cura. E poi il ricordo di Lucio Dalla, figura preziosa per la sua crescita musicale e con cui oggi stabilisce un forte legame salendo sul palco con i musicisti che a lungo hanno accompagnato l'artista bolognese. Tanti applausi per Giovanni Caccamo, che a fine serata regala gli acclamati bis e poi si concede per autografi e foto ricordo.

Per Vasto è una sorta di anticipazione della stagione estiva, con tre giorni dedicati alla Via Nicolaiana, con artisti di strada, mercatini e musica, organizzati dall'amministrazione comunale con il coordinamento dell'assessorato al turismo e spettacolo e il supporto organizzativo di Alhena Entertainment.

Nel video l'intervista realizzata dopo il soundcheck con Giovanni Caccamo in cui abbiamo parlato del suo percorso artistico e anche della sua esperienza come testimonial a favore della ricerca per la sclerosi tuberosa.