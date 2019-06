Al concorso ’De Nardis’ primo premio per l’Orchestra Giovanile ’G. Rossetti’

Vittoria per i musicisti dell'Orchestra Giovanile “G. Rossetti” di Vasto al concorso nazionale “Camillo De Nardis” di Orsogna. L'esibizione degli allievi della scuola media Rossetti, che frequentano l'indirizzo musicale, è stata premiata con il punteggio di 96/100 dalla giuria presieduta dal maestro Simone Genuini, direttore della Juniorchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, conquistando così il primo posto.

“Un risultato lusinghiero – afferma con orgoglio la dirigente scolastica Maria Pia Di Carlo - che premia con dedizione lo studio dei nostri alunni e l'impegno dei loro insegnanti Roberto Laccetti, Andrea Di Mele, Selina De Santis e Mauro Gallo i quali si dedicano quotidianamente all’insegnamento dello strumento".

L’Orchestra Giovanile “G. Rossetti” è formata dai ragazzi delle classi prima, seconda e terza della sezione a indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo G. Rossetti. Per molti di loro quella di Orsogna è stata la prima esibizione sul palcoscenico. Ma, nonostante fossero all'esordio, assieme ai compagni più esperti hanno dimostrato serietà e concentrazione nell’affrontare questa bellissima esperienza.

Gli allievi della Rossetti hanno ottenuto anche premi individuali. Chiara Di Pietro ha conquistato il primo premio in violino come solista nella sua categoria con 97/100; Chiara Del Prete, Sergio Corapi, Davide Castellano hanno conquistato il secondo premio in violino con 90/100; Nicola La Verghetta il secondo premio in pianoforte con 92/100; Emanuele Grassi il secondo premio in pianoforte con 90/100 e Gaia Di Segni il secondo posto in pianoforte con 94/100.