Vasto Basket, Ierbs: "Contro Chieti ci vuole una partita di cuore per arrivare a gara 5"

"Dobbiamo fare una partita di cuore per battere Chieti e arrivare a gara 5". È capitan Vittorio Ierbs a parlare nelle ore che precedono gara 4 della finale playoff del campionato di serie C Silver. I biancorossi questa sera (venerdì 18 maggio) alle 20.45 tornano sul parquet di casa per cercare di pareggiare i conti con la Magic Chieti dopo la sconfitta di tre giorni fa che ha portato i neroverdi in vantaggio 2-1.

Saranno certamente differenti le sensazioni con cui le due squadre scenderanno in campo. La squadra di coach Gesmundo deve vincere per conquistare la possibilità di disputare gara 5, domenica a Chieti, gli ospiti hanno la possibilità di chiudere a Vasto il discorso promozione. Ma, come ricorda Ierbs, quest'anno al PalaBCC non ha vinto nessuno e lui e i suoi compagni hanno tutta l'intenzione di proseguire su questa scia. "Ci vorranno più grinta, più attenzione, ci vorrà una partita di cuore", dice il capitano biancorosso.

Come in gara 3 ci sarà il pienone al palazzetto di via dei Conti Ricci per spingere i giocatori in campo verso la vittoria. In settimana la società del presidente Spadaccini ha anche diramato una nota per riportare la serenità dopo qualche comportamento sopra le righe di domenica sera. "Avvisiamo gli sportivi tutti che hanno messo nel loro calendario la presenza a gara 4 con il Magic Chieti, che la società Vasto Basket, pur ringraziando i tanti ragazzi che si stanno dannando per sostenere la squadra, ha l’obbligo di precisare che non accetterà cori e incitamenti, se non indirizzati al sostegno della Vasto Basket.

Nello stile di questo sport, nelle abitudini della nostra società nata nel 1971, non esiste l'offesa agli avversari: vigileremo che sia rispettata la nostra volontà e invitiamo quanti ci sostengono a continuare con queste regole. La finale con Magic è una festa sportiva e tale dovrà rimanere. Le nostre società sono amiche e tali dovranno restare da ora e per i prossimi anni. Chiediamo anche ai cugini chietini di controllare con attenzione le dichiarazioni e i comportamenti di quelli che, al contrario, provocano di proposito l’alterco, così come ci stiamo impegnando noi nel controllo dei tanti tesserati".

Poche ore e si scenderà in campo. Palla a due alle 20.45 per vivere una serata di gramde basket.