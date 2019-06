L’AAA di Vasto in visita al 15° Stormo ’Search and Rescue’ di Cervia

Interessante appuntamento promosso dalla sezione di Vasto dell'Associazione Arma Aeronautica che, mercoledì 16 maggio, è stata in visita di aggiornamento culturale presso l'aeroporto di Cervia, sede del 15° Stormo Search and Rescue (Ricerca e Soccorso) dell'Aeronautica Militare Italiana. Alla visita hanno partecipato i soci dell'associazione, simpatizzanti dell'Aeronautica, studenti di scuole primarie e istituti superiori di Vasto, il Presidente ANPS Vasto ed attuale Coordinatore locale Associazioni Combattentistiche e d'Arma Comm. Matteo Marzella e il Gen. Div. (r) Arma Carabinieri Luigi Bacceli.

La giornata è iniziata con l'illustrazione in aula dell'organizzazione del 15° Stormo e poi, negli hangar, gli specialisti hanno illustrato le modalità di gestione dei mezzi aerei con la possibilità di osservare da vicino tutti i dettagli dei nuovi elicotteri ad alta tecnologia HH101A e HH139A in dotazione allo Stormo.

"Nel particolare l'HH101A ha elevata capacità di sopravvivenza in zona ostile grazie ad un evoluto sistema integrato di autoprotezione, capacità di galleggiamento, ampio raggio di azione, manovrabilità e volo tattico a bassissima quota mentre l'HH139A ha elevata operatività anche in ambito interforze, volo in condizioni proibitive, di notte, con maltempo, in zone particolarmente impervie, isolate, innevate, in ambiente marino e in ambienti polverosi. L'HH139A è spesso in esibizione di apertura Air Show con le Frecce Tricolori. Sorpresa, entusiasmo e orgoglio l'incontro e la conoscenza dentro la base di piloti e personale di origini abruzzesi e del chietino".

Il Presidente AAA Vasto Lgt. Ciro Confessore, che durante il suo periodo lavorativo in AM è stato in stretto contatto anche col 15° Stormo, "ha sottolineato ai partecipanti il forte spirito altruistico e umanitario che permea tutta l'organizzazione e il personale dello Stormo nei confronti della popolazione in pericolo. Nel dettaglio di missione il 15° Stormo svolge compiti di Search and Rescue (Ricerca e Soccorso) nel territorio nazionale e nelle acque territoriali intorno all'Italia e di cooperazione e intervento a favore della popolazione civile in caso di calamità. E' impegnato anche in missioni umanitarie internazionali parallelamente agli impegni nazionali. Il Reparto ha anche acquisito capacità di soccorso e supporto nei riguardi di personale militare in territorio ostile (Combat SAR) e di supporto alla sicurezza di aree e obiettivi sensibili in occasione di grandi eventi pubblici. 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, garantisce ricerca e soccorso di equipaggi di volo in difficoltà concorrendo ad attività di pubblica utilità quali ricerca di dispersi in mare o in montagna, trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi. Dalla sua ricostituzione fino ad oggi il 15° Stormo ha salvato oltre 7.200 persone in pericolo di vita".