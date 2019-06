“Insieme è bello”, i bambini in visita alla polizia locale di San Salvo

Sono stati il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, e l’assessore alla Polizia locale Fabio Raspa ad accogliere in Comune gli alunni della scuola dell’infanzia del plesso di via Verdi dell’Istituto comprensivo n. 2 impegnati in un’iniziativa di apprendimento relativa al piano educativo formativo “Insieme è bello” che ha avuto inizio percorso didattico di educazione stradale che continuerà durante il nuovo anno scolastico

Nell’aula consiliare, attraverso la proiezione di alcune slide, il comandante della polizia locale, Vincenzo Marchioli, con l’ausilio degli agenti, ha spiegato le nozioni basilari che i bambini devono assolutamente conoscere in strada affinché comportamenti corretti e sicuri.

Il progetto “Educhiamoci”, approvato dalla dirigente scolastica Anna Orsatti, investe gli ambiti della salute, dell’alimentazione, del sociale e aspetti civici comprendendo anche l’adozione di codici di comportamento corretti.

Il progetto è stato realizzato in team dalle insegnanti Anna Maria D’Adamo, Rossana De Francesco, Simona Caprara, Dorella Evangelista, Nicoletta Nasuti, Teresa Cieri, Patrizia Pezzella, Maria Isolina Di Laudo, Giulia Colonna, Giuseppina Cilli, Manuela Di Bartolomeo ed Eliana Puddu, oltre alle insegnanti di sostegno Francesca Pirocco, Ida Di Santo, Ida Di Blasio e Maria Grazia Romano. La visita degli alunni della scuola dell’infanzia si è conclusa presso il comando della polizia locale.