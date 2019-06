Castaldi: "Il Governo si farà. Impegno per evitare la chiusura dei Tribunali di Vasto e Lanciano"

I parlamentari del Movimento 5 Stelle si impegneranno per evitare la chiusura dei Tribunali di Vasto e Lanciano. Lo promette Gianluca Castaldi, senatore del Movimento 5 Stelle, in questa intervista video [GUARDA] in cui parla del futuro Governo nazionale e del salvataggio delle sedi giudiziarie.

Intanto, i Cinquestelle di Vasto annunciano: "In questo fine settimana, sia il MoVimento 5 Stelle attraverso la votazione dei propri iscritti sulla piattaforma Rousseau, sia la Lega con un referendum nei gazebo aperti a tutti, sottoporranno agli italiani questo contratto stabilito nelle ultime ore dalle due delegazioni politiche.

Il M5S Vasto, nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 maggio, informerà i cittadini sui punti inseriti nel contratto di governo con dei gazebo che si terranno a partire dalle 16 alle 20 presso Piazza Rodi a Vasto Marina".