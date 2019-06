Auto distrutta dalle fiamme a San Salvo marina durante la notte

Auto distrutta dalle fiamme nella notte a San Salvo marina. L'incendio è avvenuto poco prima delle 3 e mezza in contrada Stazione non lontano dalla Rsa San Vitale; le fiamme hanno avvolto una berlina Peugeot. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vasto che hanno domato le fiamme e i carabinieri.

È molto probabile che, come per i casi precedenti, l'origine sia dolosa. L'ultimo episodio risale a meno di un mese – il 25 aprile – fa nella parte alta della città: in via Maiella il fuoco era stato appiccato ai danni di una Bmw Z4 Cabrio [LEGGI]. Qualche giono prima era toccato a una Opel Corsa al Villaggio Siv [LEGGI].