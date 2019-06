Tolte le montagne di fango dalla Riserva, ma l’area rimane sequestrata

Le montagne di fango non ci sono più. Tonnellate e tonnellate di terra e detriti erano ammucchiate da sei mesi nella Riserva naturale Marina di Vasto, dietro le dune e a pochi metri dalla pista ciclabile Vasto-San Salvo [LEGGI].



E' stata la stessa impresa che ha eseguito i lavori di pulizia dell'alveo del vicino torrente Buonanotte a rimuovere tutto su autorizzazione della magistratura. L'area rimane sotto sequestro per effetto del provvedimento emesso dalla Procura di Vasto ed eseguito dai carabinieri forestali a novembre, quando è stata aperta l'inchiesta sulla regolarità del deposito del materiale estratto dal fondale del corso d'acqua che segna il confine tra Vasto e San Salvo.



Sulla pista ciclabile, il Comune di Vasto ha chiuso il ponticello sul torrente Buonanotte per motivi di sicurezza: si è erosa la parte di terreno sottostante i pilastri.