Con Visit Costa dei Trabocchi il territorio è a portata di mano

Visit Costa dei Trabocchi è la grande novità di questa stagione estiva che sta per arrivare. Un portale per rispondere alle esigenze di tutti: dagli operatori del settore ricettivo ai commercianti ed alle società che offrono servizi anche non necessariamente legati al turismo, dai turisti italiani e stranieri alla popolazione residente. Un servizio giornaliero di informazione (daily news) ed un'offerta integrata di prodotti e servizi (marketplace) racchiusi in un unico contenitore, in cui trovare tutto ciò di cui si ha bisogno per vivere una esperienza indimenticabile in un territorio incantevole, spaziando dal mare all’entroterra.

Il calendario eventi completo ed esaustivo, grazie anche alla collaborazione di Enti ed Amministrazioni Pubbliche, permetterà agli utizzatori di scegliere con pochi click tra le opportunità presenti giornalmente sull’intero territorio (manifestazioni, sagre, rappresentazioni culturali, visite guidate, attrazioni) oppure si potrà approfittare delle offerte per fare shopping, per una degustazione, per una cena nei ristoranti tipici e nelle pizzerie, od ancora cogliere le possibilità per far divertire i propri bimbi. Il servizio di notizie giornaliere (daily news) suggerirà , in caso di pioggia, le alternative valide ad eventi non più in programma. Ma, oltre a conoscere semplicemente gli eventi che si svolgono nelle sere d’estate, l’offerta del territorio sotto ogni punto di vista, dalla ricettività allo shopping, bisogna rendere questa offerta fruibile, e cioè come comunicare come arrivare, con quali mezzi e con quali servizi, anche prenotando un servizio navetta.

Il brand della Costa dei trabocchi è in forte ascesa e riscuote molto gradimento. Affinché questa territorio, che non è solo la costa che va da Ortona a San Salvo ma anche l’entroterra Vastese ed il Sangro-Aventino, si affermi definitivamente come destinazione turistica ed in modo economicamente significativo da dare il via ad una nuova fase di sviluppo, è quanto mai necessario che informazione, promozione e commercializzazione viaggino nella stessa direzione. Tutto questo è racchiuso in Visit Costa dei Trabocchi. Questo tipo di servizio, una web application completamente responsive, ha già dato ottimi risultati in altre zone turistiche, dal Garda a Jesolo, da Cortina a Follonica ad altre zone d’Italia dove è attiva. Nella fase di progettazione e sviluppo, i promotori locali hanno coinvolto decine di operatori con la consapevolezza che solo con un vero spirito di squadra, con la compartecipazione, con una reale condivisione, si può avere successo. In Visit Costa dei Trabocchi ognuno è parte attiva. Ormai manca poco al debutto ufficiale della piattaforma che, a partire da giugno, permetterà a tutti di avere la Costa dei Trabocchi a portata di mano.

Per informazioni ed approfondimenti info@visitcostadeitrabocchi.it

Informazione pubblicitaria