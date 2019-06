Calcio a 5, stage del Futsal Vasto per i ragazzi nati dal 1997 al 2005

Il Futsal Vasto inizia già a guardare alla prossima stagione agonistica che vedrà la società biancorossa impegnata su tanti fronti, dal campionato di serie C1 conquistato dopo la vittoria dei playoff [LEGGI] ai tornei giovanili. Per questo la società guidata dal presidente Giacomucci ha organizzato uno stage per i ragazzi nati dal 1997 al 2005 che vogliono avvicinarsi al calcio a 5, disciplina in grande ascesa nel territorio.

L'appuntamento è per lunedì 21 maggio presso il Palasalesiani, in via Santa Caterina da Siena a Vasto. Sotto la guida dei tecnici del settore giovanile e della prima squadra si alleneranno dalle 20 alle 21 i ragazzi che rientrano nelle categorie giovanissimi (nati nel 2004-2005) e under 17 (nati nel 2001-2002-2003). Dalle 21 alle 22 sarà la volta degli under 21 (nati dal 1997 al 2000). La partecipazione allo stage è gratuita.

Per informazioni - Pagina facebook Futsal Vasto - CLICCA QUI