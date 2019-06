TE Connectivity, Schioppa: "Pronti allo sciopero già questa settimana"

Giornata campale per l'occupazione vastese quella del prossimo 21 maggio. Per la Pilkington, in mattinata, si terrà l'incontro tra sindacati e azienda, mentre nel pomeriggio (ore 17.30) la discussione si sposterà in Comune dove il sindaco Tiziana Magnacca ha chiamato a raccolta il mondo politico e istituzionale abruzzese [LEGGI] (incontro, questo, finito anche al centro del dibattito politico con un botta e risposta tra Cordisco [LEGGI] e il primo cittadino, LEGGI).

Per la stessa giornata sono attesi sviluppi sulla situazione della TE Connectivity con l'arrivo di uno dei manager europei della multinazionale. Per la fabbrica sansalvese che produce componentistica per auto i rappresentanti sindacali, all'inizio del mese, hanno optato per un pacchetto di 20 ore di sciopero [LEGGI] per il quale saranno decise modalità e tempistica di applicazione.

Proprio su tale aspetto Arnaldo Schioppa (Uil) a zonalocale.it sottolinea l'infondatezza di alcune notizie circolate nei giorni scorsi: "Siamo in attesa del 21, nel frattempo la situazione è immutata. È circolata una voce errata sulla sospensione dello sciopero: il pacchetto di 20 ore resta e potrebbe scattare già questa settimana e acuirsi in assenza di risposte convincenti". Sul tavolo delle trattative ci sono gli investimenti futuri e il nodo legato al premio di risultato.