Tiziana Magnacca replica a Cordisco: "Non è il tempo dell’infantilismo e del nanismo politico"

"Questo è il tempo della responsabilità e non dell’infantilismo e nanismo politico". Non si è fatta attendere la replica di Tiziana Magnacca al segretario del Pd provinciale, Gianni Cordisco [LEGGI] riguardo il prossimo incontro sulla Pilkington: "Tutti siamo chiamati ad avere comportamenti maturi e concreti rispetto alla auspicabile soluzione di quella che sta diventando una vera e propria emergenza Pilkington. Non è permesso a nessuno di giocare sulla pelle dei lavoratori e sulla sorte di centinaia di famiglie, per una crisi aziendale che potrebbe avere gravi conseguenze occupazionali per un vasto territorio. Il dovere dei pubblici amministratore è quello di tutelare un bene comune come il diritto al lavoro.

I cittadini si aspettano comportamenti adulti e non meritano di assistere allo spettacolo di una sterile contrapposizione politica. Ognuno, per la propria parte, deve farsi carico della questione Pilkington prima che si aprano tavoli di crisi, prima che sia troppo tardi.

Questo è semplicemente il senso del tavolo di confronto da me convocato per lunedì prossimo nell’aula consiliare del Comune di San Salvo".