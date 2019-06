Tanti premi per il Pantini-Pudente al concorso dell’Associazione Artisti Abruzzesi

Tanti premi per gli studenti del Liceo Artistico Pantini Pudente di Vastoal concorso dell'Associazione culturale Artisti Abruzzesi la cui premiazione si terrà il prossimo 20 maggio presso la Galleria Serafini di Montesilvano. La giuria, presieduta da Roberto Di Giampaolo e formata dagli artisti Graziano Livorni, Pasquale Pagnottella e Giuseppe Liberati e dalle professoresse Daniela Giampaolo e Zoraide Palazzo, ha selezionato i vincitori della sezione giovani "Arte in prospettiva 2 - L'arte la mia vita" nelle tre categorie, pittura, scultura e fotografia. La giuria ha scelto opere che coniugano "al massimo aspetti legati a creatività, innovazione, equilibrio compositivo, comunicazione, tecnica e pertinenza al tema". Valutata anche "la sensibilità che il candidato ha saputo dimostrare nella realizzazione dell’elaborato".

Nella sezione pittura primo premio a Gregory Espinal (Vasto), seconda classificata Sara Narcisi (Teramo), terzi classificati ex aequo Giorgia Albanese (Vasto) e Luca Giordano (Sulmona), quarti classificati ex aequo Angela Iodice (Vasto), Nicola Carosella (Vasto), Giovanni Peluso (Vasto).

Per la scultura primo posto alle classi 1ªA, 1ªB, 2ªA e 2ªB del Pantini-Pudente. Secondo classificato A.C. Gualtieri (Sulmona), terzi classificati ex aequo le classi 4ªC e 5ªC del Pantini Pudente, quarto posto a Chiara Lanza e Lorena Robu di Vasto. Nella sezione fotografia primi classificati ex aequo Vladimir Di Bartolomeo (Sulmona) Federica Di Francesco, Benedetta Adonide (Pescara), secondi classificati ex aequo Giulia Sorrenti e Silvia Marroncini (Pescara), terza classificata Maria Elena Celsi (Pescara), quarta classificata Azzurra Castellano (Pescara).

La giuria ha assegnato anche delle menzioni d'onore nelle tre sezioni di concorso.

Pittura: Melissa Giampalmo (Pescara), Irene Noli (Teramo), Lorena Robu (Vasto), Danny Bazzoni (Pescara), Alessia Donatelli e Yue Liang (Vasto); Giulia D’Alonzo (Pescara).

Fotografia: Federico Bonabitacola, Serena Maccarone, Franceso Erriquez, Benedetta Simone, Alessandro Di Santo (tutti Pescara).

Scultura: Tiffany Tomassetti (Pescara), Roberta Matuozzo (Sulmona), Diana Karmanski (Pescara), Martina Bazzani (Pescara), Davide Di Giacomo (Vasto), Alessia Pipino (Sulmona), Chiara De Guglielmo (Pescara), Ilenia Rucci (Vasto), Yue Yang (Vasto).