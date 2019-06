Oggi il consiglio comunale di San Salvo, pista ciclabile tra i punti all’ordine del giorno

Il presidente del consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato l'assise civica per oggi 15 maggio alle ore 16.30 in seduta ordinaria in prima convocazione e per mercoledì 16 maggio 2018 in seconda convocazione alla stessa ora. Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

1. Art. 64 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Interpellanze e mozioni;

3. Ratifica delibera Giunta Municipale n. 71 del 17.04.2018 "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2018/2020 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

4. Approvazione del Rendiconto della Gestione per l'Esercizio 2017 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;

5. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2018 (2020 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000);

6. Pista ciclo pedonale con stazione di bike sharing lungo la ex S.P. 194 denominata Buonanotte - 2° lotto dall'intersezione della Z.I. alla Rotonda Alpini Zona vivaio Spadaccini - Ditta Talia Luigi e Casillo Margherita - Perequazione;

7. Gemellaggio Comune di San Salvo - Comune di Tarnaveni (Romania) - Provvedimenti;

8. Ristrutturazione e valorizzazione degli impianti sportivi ricadenti sul Demanio Tratturo - proposto dal Centro Residenziale "Le Nereidi" sui terreni individuati catastalmente Fg. 1 Part. 4096 - Approvazione.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito http://www.comune.sansalvo.gov.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.